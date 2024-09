Ddl scuola è legge torna voto condotta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 15.15 Approvato in via definitiva dalla Camera il Disegno diValditara sulin. Sono stati 154 i voti a favore, 97 contrari, 7 astenuti.iline con il 5 si è bocciati. Mentre col 6 si è rimandati a settembre. Addio ai pieni voti senza il 9. Nella valutazione peseranno anche comportamenti violenti e aggressioni nei confronti di docenti e studenti. Previste anche multe per chi aggredisce i prof. Alle elementarino i giudizi sintetici.Alle medie e superiori continua la votazione numerica.