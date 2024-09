Contano le priorità Sinner il clamoroso rifiuto | schiaffone mondiale a Mister Zacks

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Da quando è diventato numero 1 al mondo, ci si chiede sempre perché Jannikdecida di partecipare a questo o quel torneo o decida di rinunciare a questa o quella competizione. L'ultima critica gli arriva per non aver preso parte alla Laver Cup 2024 a Berlino, torneo che non ha ancora mai disputato in carriera. Una sorta di Ryder Cup del tennis. Il dubbio, addirittura, è se sia stato invitato o meno e se in futuro le cose cambieranno e potremo vederlo giocare anche in doppio nel team Europa, magari con l'eterno rivale Carlos Alcaraz. A chiarire la vicenda ci ha pensato il CEO della Laver Cup, Steve, che sul sito Tennis365 intanto ha puntualizzato che l'invito perc'è stato, ma è stato l'altoatesino a declinare. La porta per lui, ovviamente, è sempre aperta.