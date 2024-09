Como-Hellas Verona | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano due squadre che lotteranno fino alla fine per la salvezza, per cui non possono prescindere dalla vittoria per centrare l’obiettivo.si giocherà domenica 29 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Senigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un brutto avvio, comprensibile per essere una neopromossa, i lariani sembra essere in ripresa con cinque punti raccolti in altrettante uscite. Nell’ultima di queste è arrivata a sorpresa la vittoria sul campo dell’Atalanta, la prima in A dopo ventuno anni, che può ridare fiducia alla squadra di Fabregas in vista della lunga volata verso la salvezza.