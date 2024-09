Cedimento di una parete tre operai coinvolti ma già dimessi dall' ospedale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Teramo - Lieve infortunio in cantiere, situazione sotto controllo grazie all'intervento tempestivo. Si indaga sulle misure di sicurezza adottate nel cantiere. Tre, rimasti feriti in un crollo durante i lavori di ristrutturazione in una villa su via Amendola, sono statidopo alcune ore. Fortunatamente, le lesioni riportate sono risultate lievi e non hanno richiesto ulteriori cure. I lavoratori, due originari di Pescara e uno di Napoli, sono stati subito assistiti e monitorati per precauzione. L'incidente si è verificato durante la mattinata, mentre erano in corso lavori di consolidamento strutturale di un pavimento all'interno dell'edificio. Durante le operazioni, un pezzo del muro è ceduto, colpendo i treche, per fortuna, si trovavano a una distanza sufficiente da evitare conseguenze gravi.