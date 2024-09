Cambio di programma per la finale di Youth America’s Cup | il nuovo orario di Luna Rossa-American Magic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In cerca della chiusura del cerchio. Domani, giovedì 26 settembre, andrà in scena ladellaCup 2024, prima edizione della Coppa America dei giovani riservata a velisti Under 25 che utilizzano gli AC40. Le acque di Barcellona saranno teatro di questa sfida trae gli statunitensi di. L’equipaggio guidato dai timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, coadiuvati dai trimmer Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone, ha dato seguito in semia quanto si era visto nella fase a gironi. Sono arrivati tre secondi posti e una vittoria nelle quattro regate di flotta che hanno permesso all’imbarcazione italiana di ottenere 31 punti, la migliore del penultimo atto. L’ultima sfida dunque sarà contro glii, secondi nella graduatoria citata con 20 punti.