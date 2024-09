Calcio Seconda Categoria il racconto della prima giornata 2024 2025 dei gironi C – D – F

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel Girone C, quelloVallesina, tanti gol (29), con ben quattro successi esterni. In quello F vincono Cingolana SF e Villa Strada VALLESINA, 25 settembre– Avvio come da pronostico con diversi risultati scontati ma anche con dei punteggi che in alcuni casi hanno già fatto clamore. Si è segnato, insomma, tanto. Nel girone C il Chiaravalle ha perso in casa contro Terre del Lacrima ed anche il Rosora Angeli ed il Monte Roberto hanno vinto in trasferta in quel di Cupramontana e Castelplanio. I tre punti in campo esterno li ha conquistati anche l’Arcevia corsara a Jesi in casa dell’Aurora. Mattia Bocchini La soddisfazione di Mattia Bocchini (mister Terre del Lacrima) è comprensibile: “Partita complicata in un campo e contro una squadra veramente difficile da affrontare.