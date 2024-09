Ancora crisi in Comune | la destra prende tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cosa accadrà in Viale De Gasperi da qui a tre giorni? L’amministrazione cadrà sul bilancio consolidato, oppure andrà avanti? E se dovesse avere i numeri per approvare i conti delle partecipate, fin dove potrà spingersi? Non è facile dare risposte a queste domande in un contesto politico tanto mobile qual è, di fatto, l’attuale scenario di. A meno di svolte improvvise dell’ultimo momento, comunque, è difficile che le destre assicurino il proprio appoggio all’ex maggioranza: FdI, Lega e Forza Italia piuttosto dovrebbero riunirsi dopo il consiglio comunale del 28 settembre, per valutare un eventuale ingresso in maggioranza o, in alternativa, la permanenza fra i banchi dell’opposizione.