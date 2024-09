Alluvione in Toscana Dispersi nonna e nipote In 6 ore pioggia record | caduti 226 millimetri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) MONTECATINI VALDICECINA (Pisa) L’apocalisse maltempo flagellare il Centro Italia. Mentre l’Emilia Romagna si ritrova a fare i conti con lo tsunami che, nei giorni scorsi, ha portato una grande devastazione, ora è laa doversi inginocchiare dinanzi alle furibonde tempeste del cielo (in sei orepiù di duecentodi, di media a settembre ne cadono 80 ma in un mese). Togliere le spine alla questione delle improvvise catastrofi diventa ora un imperativo categorico. Dato che un’allerta meteo gialla si è tramutata in un inferno sulla terra: siamo in provincia di Pisa, località la Gabella, nel comune di Montecatini Val di Cecina, quando lunedì sera, intorno alle 21.30, il nubifragio ha gonfiato le acque del torrente La Sterza. Fuori dal suo alveo, il corso d’acqua ha spezzato argini, invaso i campi, travolto auto.