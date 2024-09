Agopuntore Liguori | Moderna e tradizionale cinese si possono integrare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - "La medicina(Mtc) si può certamentecon la medicina. La Mtc è un sistema articolato: oltre all'agopuntura, ha altre branche come il massaggioe le mobilizzazioni per il trattamento dell'ernia del disco, per esempio, l'erboristeria, la dietologia per l'obesità e così via". Così Aldo, vicepresidente della Federazione mondiale delle associazioni di agopuntura, ong dell'Organizzazione mondiale della sanità, che raccoglie oltre 250 società in tutto il mondo, all'Adnkronos spiega che "la differenza principale sta nel fatto che la medicinasi occupa del trattamento delle malattie, mentre Mtc si occupa di rafforzare l'organismo nel suo insieme e secondo le caratteristiche individuali del malato, nella convinzione che, se la persona sarà forte, le malattie saranno brevi e non gravi".