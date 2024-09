WWE | Jey Uso sopraffatto dall’emozione dopo la vittoria del titolo Intercontinentale post Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 24 settembre 2024) Jey Uso ha recentemente offerto prestazioni impressionanti come babyface a Monday Night RAW e questa settimana è finalmente diventato il nuovo Intercontinental Champion. Un filmato rilasciato dalla WWE lo mostra emozionatola. Nell’episodio del 23 settembre di RAW, Jey Uso ha avuto l’opportunità di lottare per il WWE Intercontinental Title. Non è stato un percorso facile per lui ottenere questo match, poiché ha dovuto vincere una serie di incontri a tre e un Fatal Four-Way per guadagnarsi ilo. Alla fine, Jey Uso ha conquistato ila WWE RAW, segnando la sua primain singolo da quando è entrato a far parte del roster principale a maggio 2010. Per molti fan, questaera attesa da tempo.la fine dello show, Uso è apparso visibilmente emozionato,dall’importanza del momento.