Ascolti tv del 4 aprile, The Voice Senior di nuovo contro Tradimento

Antonella Clerici è la protagonista assoluta del venerdì sera televisivo con il suo Thesu Rai 1. E ancora una volta si scontra con la soap su Canale 5,. Mentre su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado.Su Rai 1 Antonella Clerici ha condotto la semifinale di The, affiancata dalla consueta giuria di coach composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa che premia le più belle voci over 60 del Paese.Nella puntata di, andata in onda su Canale 5, Ilknur si reca nell’albergo dove alloggia Tarik e, gentilmente, gli chiede di perdonare Yesim per il suo brutto carattere ma cerca in lui un po’ comprensione. In particolare, gli chiede di far riavere Oyku a Yesim. Tarik la insulta, le da’ della bugiarda e la caccia in malo modo.