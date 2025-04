Ilnapolista.it - Scaroni: «Il nuovo ds? Molti nomi non escono da noi: forse sono autocandidature diffuse da chi vuol venire al Milan»

Il presidente Paolocerca di mettere ordine in quel caos che è il. Il club da lui presieduto è al centro di tante voci, tutte diverse, su allenatori, direttori sportivi e mercato. Alla Gazzettaracconta come stanno le cose.Leggi anche:, occhio a Sarri per la panchina. Paratici? È una situazione delicata (Pedullà): «Furlani e Ibra vanno d’amore e d’accordo»Presidente, cosa si sente di dire ai tifosi che vedono il club alle prese con l’ennesima ricostruzione?«Che certo questa è una stagione che ci lascia l’amaro in bocca, vale per tutti e in particolare per me che ho sempre detto che raggiungere la Champions fosse un traguardo obbligato. Oggi che la vediamo lontana non possiamo essere soddisfatti, però c’è anche qualcosa di positivo: abbiamo portato a casa un trofeo battendo due squadre importanti, siamo in corsa per la Coppa Italia.