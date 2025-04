Puntomagazine.it - Pozzuoli, quattro giornate di eventi per la “Giornata del Mare 2025

celebra ladelcongiorni dieducativi e ambientali per grandi e piccinisi prepara a celebrare ladelcongiorni diorganizzati dal Comune die dall’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera, in collaborazione con numerosi Enti e Istituzioni. Dal 9 al 12 aprile, studenti e cittadini saranno coinvolti in iniziative educative, visite guidate e attività pratiche per promuovere la cultura dele la tutela dell’ecosistema marino.Un programma ricco di appuntamenti 9 aprile – Nave Gregoretti e sostenibilità itticaAl Molo Caligoliano, gli studenti visiteranno la Nave CP 920 “Bruno Gregoretti”, un’unità d’altura della Guardia Costiera, simbolo della tutela del. Nel pomeriggio, la nave aprirà le porte anche ai cittadini, con visite guidate gratuite su prenotazione.