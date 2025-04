Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2025 ore 09:10

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare sulle principali strade del territorio in queste prime ore del mattino passiamo ai cantieri Continuano fino al 7 Aprile sulla strada statale 148 Pontina km manutenzione dei cavalcavia di uscita perché stano e consentire il regolare svolgimento Attiva situazioni volare sugli svincoli uscire in entrambe le direzioni nella fascia oraria 916 infine gli eventi capitale prosegue fino a domenica l'edizione primaverile del Romics il festival del fumetto allapossibile rallentamento sulla Portuense sullaFiumicino per chi si sposa con il trasporto pubblico è lento sono stati pagati gli straordinari sulla linea fl1 traTuscolana a Fiumicino aeroporto maggiori informazioni sono disponibili sull'app di Astral infomobilità da Tommaso Renzi a strade pubbliche è tutto Grazie dell'ascolto e a prossimo aggiornamento della