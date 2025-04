F1 pagelle qualifiche GP Giappone | capolavoro di Verstappen davanti alle McLaren quarto Leclerc

Leggi su Sportface.it

Maxcompie une centra la pole position in F1 nelledel Gran Premio di. L’olandese ha ottenuto la quarta pole consecutiva nel GP nipponico sul circuito di Suzuka grazie ad un ultimo giro straordinario, che è anche il nuovo record della pista. Il finale disi è rivelato entusiasmante: Lando Norris si è dapprima portatoa tutti nel suo ultimo giro, che gli permette di fare un balzo dalla quinta alla prima posizione. Non è finita però, perché pochi secondi dopo arrivaa precederlo di 12 centesimi e si prende così la pole position in vista di domani. Finisce non lontano Oscar Piastri, che staccato di 44 centesimi deve accontentarsi della terza piazza.Partirà dalla seconda fila anche Charlesa poco più di tre decimi dal campione del mondo.