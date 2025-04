Carpegna Prosciutto sfida Cremona per un posto nei playoff di Lega A2

Cremona per la Carpegna Prosciutto, che domani cerca i due punti per riuscire ad entrare fra le elette dei playoff, riservati alle prime sette senza passare dai play-in che, essendo la novità dell'anno, sono un'incognita. Con Bucarelli ormai pienamente recuperato e Parrillo che negli ultimi due-tre giorni ha fatto registrare piccoli progressi, la squadra biancorossa ha trascorso giorni sereni dopo la vittoria su Livorno. Successo che, anche grazie ai recuperi giocati fra mercoledì e giovedì, l'ha spinta al 9° posto in classifica, a quota 38 con Milano (con cui è in vantaggio negli scontri diretti) e Verona (dove chiuderà la regular-season). "Buona settimana di lavoro, senza prolemi particolari, per cui la squadra sì è allenata con grandissima intensità – dice Luca Pentucci, assistant coach di Spiro Leka –.

