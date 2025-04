Sport.quotidiano.net - Spal in viaggio verso Sassari: Baldini analizza la sfida contro la Torres

Laè partita perdove eseguirà la rifinitura prima del match di domenica.fa il punto prima della partenza con la consueta conferenza pre gara. "Non abbiamo recuperato Paghera – spiega –, Bidaoui ha fatto un paio di allenamenti, i primi da quando sono qui, lo lasciamo a Ferrara a lavorare. Karlsson l’abbiamo perso per qualche settimana. Gli altri stanno bene. Avendo più giocatori a disposizione farò tutte le valutazione del caso". Che gara si attende? "Laha lo stesso allenatore da diversi anni, è squadra collaudata e salta all’occhio quanto siano tosti. Hanno alcuni giocatori squalificati, ma ne hanno di altrettanto bravi per sostituirli. E’ evidente che in questo momento il problema è prendere gol, con lala concentrazione deve essere davvero ai massimi livelli e metterò in campo giocatori che mi hanno dato questa sensazione in settimana".