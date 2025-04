Uboldo travolge un cervo sulla Saronnese Allerta

Uboldo quand’è sbucato un cervo che ha attraversato la strada: “Non ho potuto fare nulla per frenare e l’ho colpito in pieno”, racconta la malcapitata automobilista, Patrizia Silloni. E’ successo all’altezza del Keropetrol, distributore di benzina posto sulla Saronnese, poco prima del confine con Rescaldina, da dove proveniva . Leggi su Ilnotiziario.net Stava transitando in via 4 Novembre aquand’è sbucato unche ha attraversato la strada: “Non ho potuto fare nulla per frenare e l’ho colpito in pieno”, racconta la malcapitata automobilista, Patrizia Silloni. E’ successo all’altezza del Keropetrol, distributore di benzina posto, poco prima del confine con Rescaldina, da dove proveniva .

