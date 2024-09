Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2024) SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTI ED LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CASTAGNETTA DIREZIONEIN VIA NETTUNENSE TRFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINO MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO Servizio fornito da Astral