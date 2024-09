Torna il caldo temperature record fino a 30 gradi | quando e dove

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) L'arrivo di una massa d'aria calda di origine subtropicale sul Mediterraneo centrale sta provocando un progressivo aumento delle, con valori che superano la norma stagionale. Questo fenomeno sarà particolarmente intenso nelle regioni centro meridionali, con l'Adriatico e l'estremo Sud che potrebbero vedere punte superiori ai 30°C. Anche al Nord, benché in misura minore, si registranosopra la media. Cambio di circolazione nelle alte latitudini La situazione climatica attuale è influenzata da un cambio significativo nelle alte latitudini: l'anticiclone scandinavo è stato sostituito da una saccatura alimentata da correnti artiche marittime.