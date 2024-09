Tocca al Sassuolo due il turno di Coppa a Lecce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Sarà con tutta probabilità un ‘2’, quello che oggi alle 16 cerca gli ottavi di finale diItalia contro ilal ‘Via del Mare’, ma sarà comunque, garantisce Fabio Grosso, una squadra "che sta bene e cercherà di fare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile". A quattro giorni dallo scontro in campionato contro lo Spezia, in effetti, pensare che il tecnico neroverde non attui le ‘rotazioni’ del caso non è cosa, ma non è cosa nemmeno pensare che questa lunghissima trasferta che ‘interrompe’ la settimana neroverde sia un intoppo. "E’ un’opportunità: si tratta di misurarsi contro una squadra di categoria superiore, che può metterci in difficoltà, indubbiamente. Ma le difficoltà – aggiunge Grosso - ci piacciono, e ci piace affrontarle a modo nostro".