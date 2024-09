Temptation Island oggi la terza puntata con le sei coppie rimaste

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) –martedì 24 settembre su Canale 5 torna2024. Appuntamento in prima serata, alle 21.30, per ladel programma condotto da Filippo Bisciglia. Nella scorsail pubblico ha assistito a un acceso falò di confronto e all’inaspettata uscita insieme di Sara e Fabio che hanno lasciato il programma. Prosegue il viaggio nei sentimenti delle seinei villaggi tra dubbi, scoperte, delusioni e nuovi avvicinamenti. In questail docu-reality seguirà da vicino Valerio per scoprire cosa lo abbia portato ad avere una reazione tanto forte dopo aver visto un video della sua fidanzata Diandra e come si evolverà la loro relazione sentimentale.