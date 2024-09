Spezia in volo nel segno degli Esposito Gol e idee che valgono il secondo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Cristallizziamo la classifica, un bel fermo immagine. Siamo al 9 maggio 2025? No. E allora, dopo sole 6 giornate resta fondamentale per lomantenere i piedi cementati a terra. Ma attenzione. Se il gruppo aquilotto guidato da Luca D’Angelo lo sa benissimo, grazie proprio al tecnico e ai tanti ‘riflessivi’ in rosa, non è necessario che questo accada anche tra i tifosi. Anzi, è proprio l’entusiasmo che, volente o nolente deriva dai risultati, ad aver portato oltre 10mila persone a vedere il derby con la Carrarese. La stessa energia che ha caricato al Picco i giocatori e ha dato loro la forza di ribaltare per la terza volta consecutiva il risultato.