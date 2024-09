Sorpresa | la Juventus di Thiago Motta attacca meno di quella di Allegri

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 24 settembre 2024) Chi si aspettava che adigiocasse un calcio ultra offensivo alla Zeman (o Sarri) si sbagliava. O, meglio, era stato un paio di anni in vacanza chissà dove, visto che era sufficiente aver seguito la parabola del Bologna mottiano per rendersi conto delle idee del neo tecnico bianconero: non un assaltatore all'arma bianca con baricentro alto, ma un costruttore di squadre solide, attente alla fase difensiva e capaci di muoversi davanti seguendo schemi innovativi e lavorando sulla profondità . Ora, è vero che lanon è il Bologna ed sarebbe stato ingenuo attendersi di sfidare avversari che la aggrediscono come poteva accedere con i felsinei, però il dna è quello e su quello va misurato il rendimento nelle prime giornate del campionato. Le tre partite e mezzo senza segnare sorprendono in negativo. L'imbattibilità quasi da record è il contraltare positivo.