Sempre più in alto La cordata di Villasanta Prove di salvataggio per i ghiacciai in ritirata

(Di martedì 24 settembre 2024) Per quattro giorni ci hanno fatto sognare, esplorare, riflettere, ma soprattutto amare le vette. Che i brianzoli fossero appassionati di montagna era un fatto risaputo, ma al Festival delle Geografie - dedicato quest’anno alle cime - hanno partecipato tantissime persone anche da fuori provincia attirate, non soltanto dall’argomento, ma dal grande valore dei relatori. Il taglio del nastro giovedì sera, con l’apertura delle mostre fotografiche in Villa Camperio alla scoperta di quei monti pochi noti dell’Italia centrale, ma anche agli scatti delle montagne più vicine a casa immortalate dal Circolo amici dell’arte. Poi incontri, conferenze, dibattiti, riflessioni e tuffi nel passato nel ricordo di chi ha tenutoil nome dell’alpinismo italiano, proprio a 70 anni dalla conquista della vetta del K2 grazie (anche) alla partecipazione del brianzolo Walter Bonatti.