Post alluvione lavori in via Fontanazza II

(Di martedì 24 settembre 2024) Continuano a Montiano idi ripristino e di manutenzione straordinaria programmati dopo l’di maggio 2023. Dopo l’approvazione da parte della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio del progetto riguardante la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali di via Golano e di altre strade comunali redatto dallo studio tecnico associato Pro.t.e.c.k di San Piero in Bagno, l’intervento inizierà presto. Il progetto del costo di 400mila euro, oltre ai ripristini sulle vie Crete e Golano, contiene anche alcuni interventi di messa in sicurezza delle banchine delle strade provinciali 122 e 9 che, in mancanza di marciapiede in quei tratti, vengono utilizzate per il transito pedonale, e che sono state in più parti dissestate da smottamenti e cedimenti del terreno, con conseguenti rischi per l’incolumità dei pedoni.