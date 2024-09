Polemiche contro Myrta Merlino per l’intervista-confessione di Lorenzo Carbone mandata in onda

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Attorno alla conduttricee al suo programma Pomeriggio Cinque si è creata una forte polemica a seguito di un servizio mandato in. L’inviato Fabio Giuffrida ha registrato una vera e propria intervista-, il 50enne di Spezzano di Fiorano, provincia di Modena, che (in un palese stato confusionale) ha ammesso davanti alle telecamere del programma di aver ucciso la madre anziana, Loretta Levrini “Quello che è accaduto oggi a Pomeriggio5 è gravissimo. Non è questo il nostro mestiere. Stracciato il codice deontologico stiamo toccando il fondo”. Con questo commento Gaia Tortora, la giornalista vicedirettrice di TgLa7, ha detto la sua sulla puntata di Pomeriggio5 che ha trasmessoa Lorenzo