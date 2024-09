Piersantelli | ironman pronto per Nizza 2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) GUALDO TADINO - Il forte triatleta gualdese Alessandroin forza alla Winner Foligno ha acquisito il titolo di ““ per la seconda volta. Sabato, a Cervia, con un tempo finale eccezionale di 9h41’09’’, si è piazzato all’ottavo posto di categoria e 127° assoluto su oltre 2.000 partenti; ha avuto la grande soddisfazione di aver centrato l’obiettivo di chiudere sotto le 10 ore e conquistare anche il pass per la finale mondiale di categoria per