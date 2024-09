Napoli-Osimhen il Galatasaray punta alla conferma | Lo vogliamo anche il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 24 settembre 2024) Victorè stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima sessione di mercato estiva. Dopo essere stato vicino a club come Chelsea e PSG, l’attaccante nigeriano è passato alin prestito con diritto di riscatto. Inizialmente, il suo obiettivo sembrava quello di giocare una sola stagione in Turchia, per poi trovare una squadra più blasonata l’successivo. Le parole del vice presidente delNonostante i piani iniziali, le ottime prestazioni dicon la maglia delportato il vice presidente del club, Ibrahim Hatipoglu, a chiarire la situazione sul futuro del giocatore: “Non c’è alcuna possibilità che lasci la squadra a gennaio.resterà con noi fino a giugno. Discutere su cose del genere rovina solo il piacere di vederlo giocare. Le persone sono felici e lui in ogni partita dimostra quanto è legato al nostro club.