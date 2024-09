Milano un Market solidale in via Sammartini | spesa vestiti e cura della persona Un aiuto per uscire dalla povertà assoluta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Un nuovo traguardo per Fondazione Progetto Arca: a, in via126, nell'hub di Grandi Stazioni Rail messo a disposizione dall’amministrazione comunale e ristrutturato da Fondazione Fiera, è stato aperto il quarto, dopo quelli di viale Bodio, Baggio e Rozzano. Un punto di incontro per le persone in difficoltà economica, dove poter fare la, trovare capi di abbigliamento ere anche il proprio aspetto e la proprianel corner parrucchieri. Tutto gratuitamente. Alimenti, prodotti per l’infanzia e l’igiene Neisolidali non circola denaro. Al posto dei soldi c’è una tessera nominale a punti a scalare con cui la famiglia può fare gratuitamente lasu appuntamento. I punti assegnati variano in base al numero dei componenti del nucleo e alla presenza di bambini piccoli.