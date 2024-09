L’angolo di Petrax

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Eccoli gli ‘evergreen’ della Valdaso, con i propri 50 anni ma ‘senza sentirli’. I ragazzi del 1974 si sono ritrovati domenica, per condividere ricordi e aneddoti di vita legati all’età scolare, in una giornata che ha visto alternarsi sorrisi ed emozioni, nella gioia autentica dell’incontro. L’intenso programma del ritrovo ha preso il via al mattino, con lo scatto della foto ricordo all’ingresso dell’edificio scolastico di Petritoli. Da qui, il gruppo dei 50enni ha partecipato alla celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Anatolia, officiata da don Umberto Eleonori, per poi raggiungere i camposanti di Petritoli e Monte Vidon Combatte dove portare fiori a due coetanei venuti a mancare prematuramente.