Ladri acrobati salgono dalla grondaia | rubati in casa gioielli e oro

(Di martedì 24 settembre 2024) Civitanova, 24 settembre 2024 –in azione nel fine settimana appena trascorso: nel mirino finisce l’appartamento al terzo piano di una palazzina. Sparitiin oro e in argento. Il colpo è stato messo a segno sabato sera, intorno alle 20,30, in una abitazione che si trova in via Hermada, non lontano da piazza XX Settembre. I proprietari diin quel momento erano usciti. Approfittando del fatto che nell’appartamento non ci fosse nessuno, isi sono intrufolati, salendo fino al terzo piano della palazzina, passando per le grondaie. Hanno raggiunto in questo modo una finestra, senza grate, e sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione, vuota in quel momento. Indisturbati, si sono messi alla ricerca di qualcosa di valore da portare via. Hanno messo a soqquadro tutte le camere, lasciando lanel caos.