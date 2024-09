Jessica ho una notizia da darti Grande Fratello l’annuncio in diretta di Signorini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Le previsioni sulMorlacchi erano molto chiare alla vigilia e, proprio durante ladi lunedì 23 settembre, sono arrivate le conferme definitive. La concorrente ha ottenuto un risultato che forse prima di entrare nella casa aveva sognato ad occhi aperti. Ma immaginare che potesse concretizzarsi nella realtà era difficile. Invece è successo veramente. Alha ricevuto una comunicazione straordinaria da Alfonso. Altri invece sono costretti già a leccarsi le ferite e a ripartire con tanta delusione in corpo. La cantante ex Gazosa non può ritenersi più soddisfatta di così, dato che sembra già essere entrata nelle grazie del pubblico. Leggi anche: “Mi manca troppo”.