ioleggoperché | oltre 20 000 scuole e 3000 librerie iscritte

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Sono già più di 20.000 le3.000 lealla nona edizione di #ioleggoperche?, l'iniziativa sociale di promozione alla lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori (AIE) – grazie al sostegno del Ministero della Cultura – per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche. Potranno continuare a farlo fino al 14 ottobre. Quest'anno le giornate culminanti vanno dal 9 al 17 novembre, nove giorni in cui tutti saranno chiamati a dare il loro contributo donando uno o più libri alle: un appuntamento ormai attesissimo che coinvolge,a tutti gli italiani, istituti scolastici, mondo del libro, istituzioni e media. Anche gli editori faranno la loro parte, con ulteriori 100.000 libri, aumentando il monte libri che in otto edizioni ha portato3 milioni di libri nuovi nelle classi di tutta Italia.