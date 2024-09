Enzo Raiola a tutto campo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024)“Bennacer al Milan sta bene. Donnarumma torna? Mai dire mai, non c’è fretta sul rinnovo. Balotelli vuole l’Italia”., cugino e uno dei due eredi dell’impero costruito dal compianto Minoha concesso una lunga intervista asport in cui ha raccontato quella che è stata la sua ultima sessione di calciomercato. Tanti i temi trattati, partendo dal futuro di Gigio Donnarumma, passando per la situazione Bennacer in casa Milan e a quello di Mario Balotelli ancora svincolato. DONNARUMMA – “Lui ha manifestato più di una volta di stare benissimo a Parigi. Il progetto ha avuto un’evoluzione molto positiva. La squadra è più coesa. Non ci sono più le stelle Messi, Neymar e così via, ma un gruppo giovane, che ha fame di vittorie. Rinnovo? Ci sono ancora due anni, non c’è fretta. Comunque sì, ci sono già stati i primi dialoghi in tal senso.