Cuccioli abbandonati in uno scatolone lungo la strada salvati da volontari

(Di martedì 24 settembre 2024) Chieti - Otto cagnolini di appena 40 giorni trovati in un cartone abbandonato sul ciglio dellaad Atessa, ora in salvo grazie ai. Un nuovo caso di abbandono di animali ha sconvolto la comunità di Atessa, dove ottodi cane, di circa 40 giorni, sono stati rinvenuti in unolasciato sul ciglio di una. I piccoli, visibilmente spaventati, sono stati notati da un gruppo di ragazzi che passeggiavano nella zona. Dopo essersi accorti del contenuto del cartone, i giovani hanno immediatamente contattato l'associazione Cani Sciolti, che opera in collaborazione con il Comune, intervenendo per mettere ial sicuro. L’associazione Cani Sciolti odv ha denunciato l’accaduto, sollevando nuovamente il problema del randagismo e chiedendo un intervento più incisivo da parte delle autorità locali.