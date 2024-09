Benevento domenica 29 si celebra l’istituzione della ‘Giornata del Ricordo’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo ben 81 anni dai bombardamenti angloamericani che causarono la distruzionecittà con migliaia di morti e feriti, la città diil 29 settembre la "Giornata del Ricordo", con una commemorazione istituzionalizzata con delibera comunale, che saràta ogni anno il 29 settembre nella Cattedrale di, in ricordo delle migliaia di vittime civili perite sotto i bombardamenti anglo americani del 1943. Così che ogni 29 settembre, "Giornata del Ricordo" il Municipio diin onore delle vittime metta a mezz'asta la bandiera durante la giornata. Un evento commemorativo fortemente voluto dai Promotori cui hanno aderito in modo anonimo tantissimi cittadini die, come detto, patrocinata dal Comune diche ha accolto l'iniziativa.