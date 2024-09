Barcellona ter Stegen sull’infortunio | Rimango positivo sono concentrato sul recupero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “grato a tutti i tifosi del, ai compagni di squadra, ai rivali e a tutti i club per il supporto ricevuto da domenica. Voglio ringraziare i tifosi del Villarreal per il rispetto dimostrato allo stadio, significa molto per me.e forte, orasul mio“. Queste le parole pubblicate su Instagram da Marc-André ter, vittima di un brutto infortunio nella partita tra Villarreal eche ha richiesto un intervento chirurgico., ter: “sul” SportFace.