ATP Chengdu Musetti | Serata dura spero di giocare un’altra finale in Asia

(Di martedì 24 settembre 2024) “È stata una, ma faccio i complimenti a Jerry perché ha giocato un tennis straordinario. Sul campo è stato più bravo di me e ha meritato la vittoria. Questo è il primo di tanti titoli, gli auguro il meglio per la stagione e il resto della carriera”. Lo ha detto Lorenzodopo la sconfitta inall’ATP 250 dicontro Shang Juncheng, che si è imposto in due set 7-6(4) 6-1. “Era la mia quintaquest’anno e non ne ho vinta una, ma continuerò a lottare fino alla fine della stagione per conquistare un titolo. Non ci sono tanti tornei, ma farò del mio meglio.diin, ma nonostante tutto sono soddisfatto di questa settimana”, ha dettoche a livello ATP quest’anno ha perso anche ad Umago e al Queen’s. Il carrarino tornerà in campo all’ATP 500 di Pechino. Poi ci sarà il Masters 1000 di Shanghai.