Antonelli Siaarti | Fondazione opportunità per tutti anestesisti rianimatori

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - "La, diretta ai 10mila iscritti della nostra società scientifica, ma in generale all'intera categoria, rappresenta un'di internazionalizzazione e di collaborazione istituzionale per espandere tutte le aree della ricerca inerenti alla nostra specialità". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Massimo, past president della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva e membro del Consiglio d'amministrazione della neonata, in occasione delle celebrazioni - oggi nella Sala del Refettorio della Camera dei deputati - del 90esimo anniversario dalla nascita della società, avvenuta a Roma proprio il 24 settembre 1934.