Varenna? Bella da morire ma l’overtourism fa scappare maestri e camerieri E il paese si spopola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Lecco), 23 settembre 2024 – ??L’antico borgo dei pescatori è diventato un giocattolo per turisti. Deriva americana: Los Angeles d’estate, ghost town d’inverno. Ma i danni non conoscono stagioni. La perla del lago si vando. Bimbi nati nel 2024: zero. Il mercato delle case però non bada alla demografia: per i soli due appartamenti in affitto, 60 metri quadri di intimità domestica, chiedono 750 euro al mese. Una mattonata. Anzi, un muro. Professori,e concierge non si fanno più spennare e rinunciano a un posto di lavoro in scuole, ristoranti e hotel.l’esclusiva dei vip è stata tagliata fuori dalla mappa degli altri. Uno splendente isolamento, mica però così splendido.