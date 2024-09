Ultime Notizie Roma del 23-09-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nel 2023 il tasso di variazione del PIL italiano in volume pari a 0,7 % 0,2 punti percentuali meno rispetto alla stima del marzo scorso lo rende noto l’Istat in base alla revisione generale dei Conti sulla base dei nuovi dati nel 2022 quindi il volume aumentato del 4% al rialzo di zero 7 punti percentuali nel 2021 è cresciuto del 8:09 % con una revisione di più 06.