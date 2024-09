Traffico Roma del 23-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in viale Giuseppe Mazzini la polizia locale Segnala la chiusura temporanea della strada tra via Pasubio e via Podgora per una manifestazione a Gianicolense a partire da questa mattina e fino alla 4 di ottobre la polizia locale Ci segnala al lavoro di potatura taglio alberature in via Leone XIII da via Pio IV a via Filippo Bernardini Con ilche transita su riduzione della carreggiata possibili disagi alla circolazione notturna per lavori che interessa la galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 chiuso il tunnel in direzione di via della Pineta Sacchetti per interventi tra via del Foro Italico e via Pineta Sacchetti sempre per lavori Questa notte rimane chiuso il sottovia Ignazio Guidi dalle 22 alle 6 da Corso d’Italia e piazza della Croce Rossa è da viale del Policlinico a Corso d’Italia ...