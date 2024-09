Sirene al petrolchimico L’incidente è una simulazione Focus sulla gestione emergenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Suoneranno le, ma non ci sarà nessun reale pericolo.alsarà infatti soltanto simulato, al fine di mettere alla prova le misure di sicurezza che proteggono il più importante polo industriale della città. A informare la cittadinanza dell’esercitazione, prevista per domattina, è Versalis. "Nel corso della mattinata – si legge in una nota della società – verrà effettuata unadi emergenza nel poloche coinvolgerà il personale Versalis presente nel sito e delle società coinsediate nel polo che hanno aderito all’esercitazione (Enipower, Eni Rewind, Ifm, Lyondell Basell e Yara), con la partecipazione dei vigili del fuoco del comando provinciale e l’azienda Usl, servizio emergenza urgenza sanitaria preospedali".