Riscaldamenti quando si possono accendere i termosifoni Le date 2024 in tutte le aree geografiche

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’inverno è arrivato in anticipo quest’anno in molte zone d’Italia. Le temperature sono ancora lontane dallo zero, ma rispetto al passato il cambio di stagione è stato molto più netto. Da inizio settembre, variedel Paese hanno dovuto fare i conti con nubifragi, grandinate, e in alcune zone delle Alpi è già apparsa la neve. Nonostante il clima rigido, gli italiani dovranno ancora aspettare perin casa. Come noto, ogni anno c’è un preciso calendario che regola l’attivazione degli impianti di riscaldamento. Poco fa sono state rese note lein cui sarà possibile farlo. Chi sperava di trovare un po’ di sollievo tra le mura domestiche, dovrà attendere. Per i trasgressori previste multe da 500 a 3mila euro. Leggi anche: “Fatemi dire questo”.