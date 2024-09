Real Madrid Ancelotti | Questo il miglior club del mondo un miracolo essere arrivato a 300 partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Stiamo facendo rotazioni. Ci sono giocatori nuovi che non sono partiti titolari sabato come Rüdiger, Vini Jr., Mendy e hanno maggiori possibilità di giocare domani”. Il tecnico delCarloinizia così la conferenza stampa in vista della partita contro l’Alaves, in programma per domani a partire dalle 21:00 a Santiago Bernabeu. Sulle condizioni di Bellingham e Carvajal: “La spalla di Bellingham è la stessa dell’anno scorso. Il problema dell’altro giorno non lo ha intaccato. Deve indossare una protezione, ma è disponibile e giocherà. Carvajal non si è ripreso dal colpo. Gli servono un po’ più giorni, ma sarà disponibile per domenica”. Sulle critiche per il ‘brutto’ gioco della squadra: “Per me non è così, giocare male. La cosa che più colpisce è che il, in questi anni, non ha avuto un’unica identità. Blocco basso, transizioni, possesso palla di tutto.