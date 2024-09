Rapito in un parco a 6 anni ritrovato 70 anni dopo | Ora può riabbracciare la sua famiglia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una storia davvero incredibile nella sua drammaticità quella di un uomo che venne avvicinato con la scusa delle caramelle da una danna mentre giocava e portato via Sembra una di quelle incredibili storie raccontate nei film in onda sulle piattaforme streaming, invece è una vicenda assolutamente reale che ha visto protagonista un bambino di soli seistrappato alla suacon l’inganno, portato a migliaia di chilometri da casa, adottato da un’altrae che soltanto “una vita” è riuscito a ritrovare e aquelli che erano comunque i suoi veri affetti.nela sei– Cityrumors.it Correva l’anno 1951 e Luis Armando Albino era un ragazzino che giocava tranquillo e spensierato, con il fratello maggiore, in unvicino casa a West Oakland, nella baia di San Francisco.