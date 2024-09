Preso il killer della 19enne a Molfetta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 23 settembre 2024) AGI - I carabinieri hanno fermato a Bari una persona per l'omicidio di Antonia Lopez, lauccisa la notte tra sabato e domenica nel locale Bahia beach di. Durante l'agguato un proiettile ha colpito la Lopez, recidendole l'aorta e uccidendola in pochi minuti. Le indagini sono coordinate dalla Dda di Bari. A premere il grilletto verso Lopez sarebbe stato un pregiudicato 21enne, originario di Bari. L'uomo avrebbe agito al culmine di un litigio sorto per futili motivi, esplodendo almeno sei colpi di arma da fuoco in direzione di un gruppo di ragazzi presenti all'internodiscoteca Bahia, sul litorale di. I colpi, oltre a uccidere la ragazza, hanno raggiunto altri quattro uomini originari di Bari (C.F. 20enne, P.E. 20enne, R.D. 25enne, C.G. 22enne), tutti medicati e ricoverati al Policlinico di Bari, non in pericolo di vita.