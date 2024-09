Natalia Estrada si racconta | Se c’è qualcosa che potrebbe farmi tornare in tv?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 23 settembre 2024)questa settimana ha rilasciato una lunga intervista per Repubblica dove ha parlato dei suoi amori passati, della sua attuale vita fra i cavalli e della tv che ha lasciato lei spontaneamente nel 2007. “Se ho litigato con la tv? Assolutamente no. A un certo momento ho deciso di cambiare vita. Ho chiuso una porta e ne ho aperto un’altra. Ho finito nel 2007 con le registrazioni. Ora vado solo per eventi e ospitate in relazione al mondo dei cavalli e la natura“. A domanda diretta del giornalista: “Ma c’èchefarlain tv?“,ha ripetuto per ben tre volte “NO”. “No, no e no. E di tentazioni ce ne sono state. Sanremo la più grossa per ben due volte. Poi mi aveva chiamato Alessia Marcuzzi per Boomerissima, Isole, Grandi Fratelli, ospitate varie ai talent show, opinionista di calcio, cuoca. Ringrazio tutti per la grande attenzione.