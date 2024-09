Multare gli utenti che usano il pezzotto è più facile a dirsi che a farsi

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Come abbiamo sempre ribadito nei nostri approfondimenti legati al Piracy Shield e alle sue evoluzioni, debellare la pirateria è un obiettivo legittimo e sacrosanto. Nel corso dell’ultimo anno e mezzo – fin da quando la piattaforma è entrata in funzione – abbiamo, però, messo in evidenza una serie di criticità che non possono essere sottovalutati. Il raggio – fin troppo ampio – del sistema ha, infatti, provocato una serie di problematiche anche nei confronti di persone “innocenti” che avevano come unica colpa quelle di avere (senza alcuna contezza) il proprio prodotto digitale su uno stesso IP utilizzato dai “pirati” dell’audiovisivo. E oggi, dopo l’annuncio delle imminenti multe contro chi usa ilIPTV, stanno emergendo nuove perplessità.